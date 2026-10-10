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Царьград

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Fashion Times: Кожаную куртку Джексона продадут за $10 млн

Fashion Times: Кожаную куртку Джексона продадут за $10 млн

7 декабря в отеле Rosewood Abu Dhabi пройдет аукцион «Майкл Джексон: Модное наследие». Главным лотом станет куртка Джексона из клипа Thriller, продажей которой организаторы рассчитывают выручить более 10 миллионов долларов.

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