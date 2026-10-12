От сделки Трампа и Путина казна России пополнится на почти $7 млрд — BILD

От сделки президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина казна России пополнится на почти $7 млрд, сообщает BILD.
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