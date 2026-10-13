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Воропаева предложила установить единый статус молодого предпринимателя до 35 лет

Воропаева предложила установить единый статус молодого предпринимателя до 35 лет

Фракция ЛДПР направила в Правительство России предложение законодательно закрепить понятие «молодой предприниматель» и повысить возрастной порог для этой категории до 35 лет.

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