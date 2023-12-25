Хоккейный клуб «Водник» подвёл итоги конкурса детского рисунка

Региональный конкурс художественного творчества «Ступени мастерства» проходил минувшей осенью среди детей Архангельской областиГлавной его особенностью стало то, что в этом году он был посвящен спорту в целом и команде «Водник» в частности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии