Ахметов привёз на Украину американский уголь для своих оставшихся меткомбинатов

Горно-металлургическая компания «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова* получила первую партию коксующегося угля со своего американского предприятия United Coal Company, чтобы покрыть потребности производства на Украине после потери шахтоуправления «Покровское» в Красноармейске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии