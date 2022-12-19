В РФ создают метод лечения редкой наследственной «болезни бабочки»

Научный коллектив Центра высокоточного редактирования и генетических технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова разрабатывает методику борьбы с редкой врожденной генетической болезнью — буллезным эпидермолизом (БЭ), которая пока считается неизлечимой.