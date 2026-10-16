Пассажиры рейса flydubai из Дубая вместо Москвы оказались в Санкт-Петербурге. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 00:20, однако из-за временных ограничений на работу московских аэропортов экипаж около часа провёл в зоне ожидания, а затем направил самолёт в Пулково.
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