Пассажиры рейса flydubai из Дубая вместо Москвы оказались в Санкт-Петербурге. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 00:20, однако из-за временных ограничений на работу московских аэропортов экипаж около часа провёл в зоне ожидания, а затем направил самолёт в Пулково.