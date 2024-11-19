День здоровья.

18.11 в нашем дошкольном учреждении было проведено мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. В течение дня воспитатели провели с детьми беседы о значении здоровья, здорового образа жизни, организовали интересные физкультминутки, рассматривали иллюстрации и картины на тему здоровья, играли в подвижные игры.
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