День здоровья.

18.11 в нашем дошкольном учреждении было проведено мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. В течение дня воспитатели провели с детьми беседы о значении здоровья, здорового образа жизни, организовали интересные физкультминутки, рассматривали иллюстрации и картины на тему здоровья, играли в подвижные игры.