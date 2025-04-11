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FT: посол США на Украине увольняется из-за разногласий с Трампом и Зеленским

FT: посол США на Украине увольняется из-за разногласий с Трампом и Зеленским

TASS/AP Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся разногласий и с американским лидером Дональдом Трампом, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает издание Financial Times.

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