Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края лишил статуса приоритетного инвестиционного проект ООО «ПРАЙМ-ЛОГИСТИК» по строительству логистического комплекса класса А в деревне Паздерино из-за нарушения условий инвестиционного соглашения.
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