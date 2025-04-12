Правительственная делегация Кыргызстана во главе с Эдилем Байсаловым почтила память погибших при защите Ленинграда

Церемония возложения венков состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище Пресс-служба кабинета министров Республики Кыргызстан сообщила, что Эдиль Байсалов, заместитель главы кабмина, принял участие в церемонии возложения венков к монументу «Родина-мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге.
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