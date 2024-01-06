Эксперт Бессонов нашел чудо-масло, которое снизит уровень холестерина

Врач развенчал мифы о растительных маслах.Доктор биологических наук Владимир Бессонов рассказал о самых популярных заблуждениях по поводу растительных масел и поведал, какое из них может снизить уровень холестерина.
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