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Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19 в России

Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19 в России

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации в субботу, 22 июля, предложили на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации отказаться от массовой вакцинации граждан страны против COVID-19.

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