Пашинян: Армения не упустит подходящий момент для вступления в ЕС

Власти Армении воспользуются подходящим моментом для вступления в Европейский союз, если увидят его. С таким заявлением выступил на II Армянском глобальном саммите глава правительства Армении Никол Пашинян.
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