NYT: солдаты ВСУ застрелили российского пленного, просившего о помощи

Медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе заявил, что солдаты ВСУ выстрелом в голову убили российского пленного, который просил оказать ему помощь, передает The New York Times.
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