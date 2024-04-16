Кондитерскую с фермерской продукцией открыли в Наро-Фоминске

Уникальная кондитерская открылась в Наро-Фоминске. Внутри — изысканный интерьер, запах элитного кофе, посуда и люстры ручной работы, а на прилавке — десерты из свежих фермерских продуктов: фруктов, орехов и лесных ягод.
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