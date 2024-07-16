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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029-го и показал футболку с номером 9

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029-го и показал футболку с номером 9

Француз подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года на официальной церемонии вместе с президентом «Мадрида» Флорентино Перес.

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