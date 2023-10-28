В подконтрольном ВСУ Херсоне заявили о повреждении административных зданий

Взрывы, прогремевшие на контролируемой ВСУ территории Херсонской области, стали причиной повреждения административных зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу обладминистрации Александра Прокудина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии