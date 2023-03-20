Слуцкий: прямое участие Польши в украинском конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны

Руководитель комитета Государственной думы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление польского посла во Франции Яна Эмерика-Росцишевского о том, что Польше придется вступить в конфликт с Россией, если Украина проиграет.
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