Аргументы недели

98 597 подписчиков

Слуцкий: прямое участие Польши в украинском конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны

Слуцкий: прямое участие Польши в украинском конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны

Руководитель комитета Государственной думы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление польского посла во Франции Яна Эмерика-Росцишевского о том, что Польше придется вступить в конфликт с Россией, если Украина проиграет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх