«Россия нас наказывает»: поляки комментируют снятие с рейса российского оппозиционера

В Польше разгорелся скандал из-за «угрозы национальному суверенитету» республики. Все дело в «задержании» в Санкт-Петербурге готовившегося взлетать польского борта, после чего находящийся в числе пассажиров российский оппозиционер Андрей Пивоваров был арестован.
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