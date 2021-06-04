«Россия нас наказывает»: поляки комментируют снятие с рейса российского оппозиционера

В Польше разгорелся скандал из-за «угрозы национальному суверенитету» республики. Все дело в «задержании» в Санкт-Петербурге готовившегося взлетать польского борта, после чего находящийся в числе пассажиров российский оппозиционер Андрей Пивоваров был арестован.