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«Россия нас наказывает»: поляки комментируют снятие с рейса российского оппозиционера

«Россия нас наказывает»: поляки комментируют снятие с рейса российского оппозиционера

В Польше разгорелся скандал из-за «угрозы национальному суверенитету» республики. Все дело в «задержании» в Санкт-Петербурге готовившегося взлетать польского борта, после чего находящийся в числе пассажиров российский оппозиционер Андрей Пивоваров был арестован.

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Николай Титов
По принятым нормам, всё что на борту самолёта находится уже в юрисдикции страны, которая является владельцем этого самолёта. Таким образом, задержание произошло вроде как уже на Польской территории. Отсюда и скандал и прецедент. Теперь и они так могут делать, подниматься на борт Российского самолета, например в Варшаве, и вытаскивать оттуда любого, кто им нужен. Нужно еще в Аэропорту задерживать, тогда шума меньше!
Леонид Василенко
А нам пох на тамошний вой. Перепукаются.
Владимир Андрианов
Ну-ну, пусть Европа объявит небо России бесполетным, куда они будут летать, взлет-посадка? Правильно Путин сказал, что Россию изолировать не получится, изоленты не хватит)))
абрам вербин
Есть поляки, а есть - пшики. Но пшиков слишком много в начальстве польши.
Олег Юрьев
Классно гиена взвыла, надо посильнее на её фаберже надавить.
mars_z Супрунов
В.В. Путин полетит в Женеву не через Польшу!!! Через Польшу уже ни один России не летает, дабы не платить вам деньги!!! Вы, поляки, скоро станете изгоям и для России!!! А еще и Германия требует остановить транспортировку газа в Германию через Польшу!!! Скоро Польша еще лишится и денежек за транспортировку газа!!! А там глядишь еще и электроэнергию прекратим поставки!!! Вот и войте на Луну, может еще чего-либо лишитесь!!!
Евгений Шакро
На мой взглд- статья шлак! Ну и что- кого то там задержали- а в польше завизжали? У меня куры в огороде весь горох поклевали- вот это для меня событие- а это что?
Garry
у пшеков с головой проблемя и самомнение о себе как о самом важном пупке ЕС....

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