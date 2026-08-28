В России начали выпуск комплекса РЭБ "Волна купол гарант" для глушения Starlink

Российский оборонно-промышленный комплекс начал серийное производство системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна купол гарант», которая способна подавлять сеть Starlink.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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