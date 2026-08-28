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Газета.ру

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В России начали выпуск комплекса РЭБ "Волна купол гарант" для глушения Starlink

В России начали выпуск комплекса РЭБ "Волна купол гарант" для глушения Starlink

Российский оборонно-промышленный комплекс начал серийное производство системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна купол гарант», которая способна подавлять сеть Starlink.

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