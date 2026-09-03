Специалист Приходько: натуральные масла в блесках ухаживают за кожей губ

Натуральные масла в блесках помогают ухаживать за кожей губ. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по развитию продуктов бренда Feel Moment Ирина Приходько.
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