Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новую поликлинику в поселке Энем

Долгожданное событие для жителей Энема – сегодня здесь открылась новая большая поликлиника! С появлением современного лечебно-профилактического учреждения в поселке и близлежащих населенных пунктах значительно повысится качество оказываемой медицинской помощи.
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