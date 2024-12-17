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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новую поликлинику в поселке Энем

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новую поликлинику в поселке Энем

Долгожданное событие для жителей Энема – сегодня здесь открылась новая большая поликлиника! С появлением современного лечебно-профилактического учреждения в поселке и близлежащих населенных пунктах значительно повысится качество оказываемой медицинской помощи.

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