История с сумками налички в квартире замминистра обороны - далеко не единственная, пускай и самая громкая.
Проблема ротации элит в разгар войны
Комментарии
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Надежда Кувыкина
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6 час.
Fialka
если бы этих воров,взяточников по существу наказывали,на всё и на долго, а не курам на смех,был бы толк, а у нас за мешок картошки 5 лет,за меллиарды смехотворный штраф и условно
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5 час.
sa
svet alex
Это сколько надо воровать и жрать, чтобы нажрать такой затылок! Кошмар какой-то!
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1 час.
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