Почему любимые упражнения отличаются у разных поколений: исследование

Зумеры опять отличились. фото: Gorgev/Shutterstock/Fotodom.ruСогласно опросу, который провели на сайте Garage Gym Reviews среди 2000 американцев старше 18 лет, каждое поколение начинает заниматься или поддерживает свою физическую форму, имея разные цели.
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