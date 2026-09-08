Почему любимые упражнения отличаются у разных поколений: исследование

Зумеры опять отличились. фото: Gorgev/Shutterstock/Fotodom.ruСогласно опросу, который провели на сайте Garage Gym Reviews среди 2000 американцев старше 18 лет, каждое поколение начинает заниматься или поддерживает свою физическую форму, имея разные цели.