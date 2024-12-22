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Головин пропустит матч Кубка Франции. Российский футболист находится на этапе восстановления

Головин пропустит матч Кубка Франции. Российский футболист находится на этапе восстановления

Пресс-служба «Монако» опубликовала список из 21 футболиста, которые могут сыграть в 1/32 финала Кубка Франции против «Юнион Сен-Жан».

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