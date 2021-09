Чтобы написать книгу «Река Амур: Между Россией и Китаем» (The Amur River: Between Russia and China, книга на английском языке поступила в продажу на этой неделе), британский писатель Колин Таброн прошел 2800 км от истоков реки пешком, на лошади, автостопом и на лодках до Тихого океана – и это когда ему было уже под 80 лет.