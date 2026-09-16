Невролог Чудинская: кратковременное онемение может предупреждать об инсульте

Невролог Галина Чудинская рассказала, что за несколько минут или часов до инсульта могут возникнуть кратковременное онемение, слабость, нарушения речи или зрения.
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