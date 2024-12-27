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«Она его приворожила, он смотрел на нее не своими глазами»: друг Тиммы хочет судиться с Седоковой

«Она его приворожила, он смотрел на нее не своими глазами»: друг Тиммы хочет судиться с Седоковой

Драма, связанная с трагической судьбой баскетболиста Яниса Тиммы, продолжает обостряться. Марк Пугачев, близкий друг покойного спортсмена, откровенно высказывается о своих подозрениях и убеждениях в адрес певицы Анны Седоковой, обвиняя ее в доведении Яниса до самоубийства.

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