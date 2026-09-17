В Архангельске на 44 дня перекроют набережную Северной Двины

В Архангельске частично ограничат автомобильное движение по набережной Северной Двины. Причиной станет начало работ по устройству дорожной одежды на площади Профсоюзов, сообщили в городской администрации.
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