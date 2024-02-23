Сад — это не просто набор красивых растений, но и их удачное сочетание

﻿﻿Сад – это не просто совокупность красивых растений, но и умелое их сочетание. Особенно гармонично смотрятся композиции, сочетающие традиционные садовые цветочные культуры с неприхотливыми растениями скромной красоты, часто называемыми «дикими».