19 мая 2024 года испанец Алехандро Наварро стал Чемпионом Европы в 17-й раз на 37-м Чемпионате Европы по киокушинкай / The 37th European Weight Category Karate Kyokushin Championships! Соперник Алехандро по финалу – Богомил Костов.
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