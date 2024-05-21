19 мая 2024 года испанец Алехандро Наварро стал Чемпионом Европы в 17-й раз на 37-м Чемпионате Европы по киокушинкай / The 37th European Weight Category Karate Kyokushin Championships! Соперник Алехандро по финалу – Богомил Костов.