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Украина на грани: сможет ли страна выдержать еще один год конфликта?

Украина на грани: сможет ли страна выдержать еще один год конфликта?

Украина сталкивается с угрозой выживания в условиях затяжного конфликта. Эммануэль Макрон призвал к реалистичным переговорам, в то время как Россия готова обсуждать мирные инициативы, предложенные Владимиром Путиным.

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