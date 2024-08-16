Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве

В столице продолжат развивать территорию Лужников В своём telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в Москве с 2011 года было реконструировано и построено порядка 200 спортивных объектов.
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