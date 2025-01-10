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Дикий Юг - Природа Юга России

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Китайцы построят в Подмосковье завод автокомпонентов за ₽5 миллиардов

Китайцы построят в Подмосковье завод автокомпонентов за ₽5 миллиардов

 Фото: Huajing Китайская компания Huajing построит завод автокомпонентов в Подмосковье за 5 миллиардов рублей В Подмосковье начнется строительство завода по производству автокомпонентов, который возведет китайская компания Huajing.

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