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Наш потерянный мир

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ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»

ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»

Модернизированные боевые самолеты Су-30СМ2 и Су-34М, которые недавно получили Вооруженные силы (ВС) России, станут серьезным козырем в зоне специальной военной операции (СВО), считает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

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