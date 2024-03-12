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Аргументы и Факты

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Эксперт Тушканов объяснил, смогут ли восставшие нейросети захватить мир

Эксперт Тушканов объяснил, смогут ли восставшие нейросети захватить мир

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет захватить мир из-за отсутствия у него желаний и личностных характеристик, заявил руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

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