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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Израильская армия начала затопление подземных туннелей в Газе

Израильская армия начала затопление подземных туннелей в Газе

ГАЗА, 13 декабря, ФедералПресс. Армия обороны Израиля приступила к затоплению тоннелей под сектором Газа, которые как укрытие используют члены палестинского движения ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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