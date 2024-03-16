Когда закончатся хохлы, в печку пойдут полешки...

Рубрика "Вынесено из комментариев". Уважаемый lynxlander говорит: не надейтесь, что всё закончится тогда, когда закончатся хохлы (а они пока отнюдь не заканчиваются) - ибо если "закончатся хохлы - в печку пойдут полешки.