Ретейлер «Рубль бум» закрывает магазины

Региональная сеть «Рубль бум», работающая в формате дрогери (продажи непродовольственной продукции повседневного спроса, включая товары для дома, косметику, бытовую химию), приняла решение о закрытии ряда магазинов, пишет «Ъ» со ссылкой на комментарии пользователей на официальных страницах компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии