Ретейлер «Рубль бум» закрывает магазины

Региональная сеть «Рубль бум», работающая в формате дрогери (продажи непродовольственной продукции повседневного спроса, включая товары для дома, косметику, бытовую химию), приняла решение о закрытии ряда магазинов, пишет «Ъ» со ссылкой на комментарии пользователей на официальных страницах компании.