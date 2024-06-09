Торговый представитель России в Нигерии даст рекомендации орловскому бизнесу

26 июня торговый представитель Российской Федерации Максим Петров в Республике Нигерия обсудит вопросы экспорта с орловскими предпринимателями, которые занимаются поставками товаров в эту африканскую страну или только планируют заняться экспортом.
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