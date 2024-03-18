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Кузнецов сравнялся с Марковым по количеству набранных очков в НХЛ

Кузнецов сравнялся с Марковым по количеству набранных очков в НХЛ

Евгений Кузнецов вышел на 18-е место в списке самых результативных россиян в истории НХЛ. В ночь на 18 марта в Оттаве прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз».

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