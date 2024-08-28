Авдеев рассказал, что будет со зданием бывшего областного военкомата

27 августа состоялась пресс-конференция Александра Авдеева, губернатора Владимирской области. Мероприятие посетил корреспондента «Владимирских новостей» о том, что будет со зданием бывшего областного военкомата возле Ерофеевского спуска во Владимире.
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