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Израиль активно вооружает Европу против России

Израиль активно вооружает Европу против России

Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
В том то и дело, что Израиль знает какой может стать реакция Москвы на происходящее. Потому особо не беспокоится. Как же позорна эта либеральная власть и ведь всё она понимает, значит умышленно не принимает адекватных мер!
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