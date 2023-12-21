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Нижегородская правда

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СУ-967 завершает работы на 6 этапе М‑12 «Восток»

СУ-967 завершает работы на 6 этапе М‑12 «Восток»

Сотрудники СУ-967 продолжают работы по укреплению подтопляемых откосов насыпи гибкими бетонными плитами (матами) на 6 этапе трассы М‑12 «Восток» (Сергач, Нижегородская область — Канаш, Чувашская Республика).

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