Любопытно, однако

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С днём рождения и побольше вам россиян!

С днём рождения и побольше вам россиян!

Я придумал, какой сюжет я сделаю на субботу для своего канала на Ютубе. Хотя у меня не заржавеет за ними, за сюжетами, все возможные записные книжки и файлы забиты инфоповодами - надоело за неделю писать про тупую Европу и снимать про тупую Европу.

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ГусЕна
Кто пустил афтора в журналисты? Читать тяжко. А вот Путину-долгие лета и здоровья.
Алексей
Дай Бог здоровья гражданину РФ Путину В.В. и процветания народу России.
ГусЕна
Действитпльно, для матерей сейчас много делается
Регина Толстоброва
А пенсионеров в гроб загоняет. Сам ведь пенсионер. Подачками людей купил. ПФР скоро разграбят. Уже пишут. ч то скоро пенсию платить не будут.
Алексей
А еще говорят на улицах Саратова, что вы плохо соображаете.
ГусЕна
Толстобрюхова, ты надоела уже своим маразмом. Будешь много пиндеть-точно, лишат пенсии.
Олег Самойлов
толстосракова! Ты хоть знаешь, СКОЛЬКО в России пенсионеров СЕЙЧАС? И сколько их было при самом справедливейшем и самом долгожительствующем обществе мира? Ты б хоть пыталась думать хотя бы головкой засохшего клитора, если пустая голова не хочет пытатья мыслить!
Марина
а еще говорят, что мы уже последнего ежика на всех разделили и доели! Не сплетничайте сами и не разносите сплетни, и будет вам счастье!
vasilii_titov_60 титов
что за долбоящер эту статью накорябал
владимир
Напиши лучше
Семенков Александр
Хороший заголовок. Просоединяюсь! Только вот мрет народ русский, как мухи, особенно пенсионеры. А все потому, что на ту зарплату и пенсию, которую он получает, ЕСТЬ ОН БУДЕТ ТОЛЬКО ДРЯННЫЕ. ПРОДУКТЫ. употребление которых будет приносить ему массу новых болезней и ещё быстрее загонять его в гроб. Дешёвое хорошим и качественным НЕ БЫВАЕТ. А посему желаю ему, чтобы ел он, наш Поезидент, то чем питается практически весть народ России. МОЖЕТ ТОГДА ВВП ПОЙМЁТ, ЧТО СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ТОЙ ПОЛИТИКИ, КОТОРУЮ ПРОВОДИТ ВЛАСТЬ ПОД ЕГО ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ. И РАЗОВЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОДАЧКАМИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ НИКОГДА НЕ РЕШИТЬ.
ГусЕна
Ага, штабелями мрут...Ну чего болтать-то.
Ирина
Да конечно ,для вашей преступной человеконенавистнической антисоветско-русофобской клики ,захватившей РСФСР ,сверхсмертность в более ,чем 15 миллионов человек после захвата вами РСФСР -это так ,ерунда , не считается . А вот то ,что ВАС ,врагов СССР и советского народа и преступников ,коммунисты расстреляли 700 тысяч человек -это это их "огромное преступление ", незабудемнепростим .
Алексей
Вы женщина с низкой социальной ответственностью или в очереди на место в психбольнице?
ГусЕна
Какие " дряные продукты"? Молоко в мягкой упаковке 40 р, кефир 24, яйца 65 руб, мясо от 350, курица 125. ...
Олег Самойлов
Вот только одной идиотке написал, теперь надо второму доказывать, что 46 МЕНЬШЕ 23! Иль я не прав, ась? Бедные пенсионеры, поперемери уже все! А второй вопрос по убыли населения - сейчас как раз ТРЕТЬЕ поколение послевоенное! Тебе надо доказывать, что тетка без мужика от пальчика родить НЕ МОЖЕТ? А КТО виноват в том, что в ССР убыль населения во время войны составила по разным подсчетам от 27 до 41 миллиона человек? А ведь кроме убитых были еще и раненные, которые ДАЛЕКО НЕ ВСЕ могли детишек делать! Только на мерзавца Гитлера валить не надо! Это во-первых, во-вторых, у тебя СКОЛЬКО ДЕТЕЙ в семье? А внуков? Иль твоих баб Путин ебать должен?
Олег Самойлов
Насчет продуктов "дрянных" - шурег! Ты при совке ЧТО ЖРАЛ? Натуральное говно?
Валентина Л
И как до сих пор вы ещё живы?
Олег Самойлов
Алексей! ирга-камуняга НЕ вагиноносительница с низкой социальной ответственностью! Она - камуниздга! А это превосходит ВСЁ! Камунизьм головного мозга НЕ лечится! потому ее и в дурку не берут, ибо бессмысленно средства тратить! В существа с низкой социальной ответственностью она не годится, ибо нормальный человек в эту дырку "друзей совка" сливать не станет! Посему, ирга и бесится и беснуется!
Марина
ох, Ирина, у вас с мозгами все хуже и хуже))))). Не пейте больше, алкоголь совсем на нет сведет вашу способность не только думать, а вообще пальцами шевелить))). Хотя...если вы не сможете пальцами глупости печатать, можно будет отдохнуть от вас...ПЕЙТЕ, много и разной продукции))))))!!!!!
Олег Самойлов
У ирги-камуняги заболеванеие куда как интереснее алкоголизма! У нее камунизимь головного мозга!
ГусЕна
Осеннее обострение.

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