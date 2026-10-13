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Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде

Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде

К событиям на Ближнем Востоке. Самой горячей его точкой остается Йемен. Хуситы заявили об ударе дальнобойной ракетой по аэропорту Эр-Рияда и атаке беспилотниками по базе в Хамис-Мушайте.

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