Свердловский министр отправил врачей к узнице концлагеря после новости URA.RU. Фото

После публикации URA.RU о том, что 93-летней Екатерине Камаевой из Екатеринбурга — узнице концлагеря (хотя власти этот статус не подтверждают) — отказывают в реабилитации, министр здравоохранения Андрей Карлов отправил к ней врачей.