Свердловский министр отправил врачей к узнице концлагеря после новости URA.RU. Фото

После публикации URA.RU о том, что 93-летней Екатерине Камаевой из Екатеринбурга — узнице концлагеря (хотя власти этот статус не подтверждают) — отказывают в реабилитации, министр здравоохранения Андрей Карлов отправил к ней врачей.
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