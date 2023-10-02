Республиканец Гетц потребовал раскрыть детали сделки с Байденом по Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц потребовал от спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти раскрыть подробности «сделки по Украине», которую он якобы заключил с американским президентом Джо Байденом с целью обеспечения временного финансирования правительства Соединённых Штатов.
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