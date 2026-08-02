WRC. Паяри выиграл Ралли Финляндии, одержав вторую победу подряд

Сами Паяри, выступающий за рулем «Тойоты», стал сильнейшим по итогам домашнего Ралли Финляндии. Гонщик стал лидером после того, как в субботу в серьезную аварию попал девятикратный и действующий чемпион мира по ралли Себастьян Ожье .