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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WRC. Паяри выиграл Ралли Финляндии, одержав вторую победу подряд

Сами Паяри, выступающий за рулем «Тойоты», стал сильнейшим по итогам домашнего Ралли Финляндии. Гонщик стал лидером после того, как в субботу в серьезную аварию попал девятикратный и действующий чемпион мира по ралли Себастьян Ожье .

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